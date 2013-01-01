Клуб путешественников
YourOwnAdventure
Мы организуем уникальные путешествия, экспедиции, автотуры и походы по всему миру, доступные всем
Ближайшие путешествия
10 - 24 февраля 2020
Группа набрана- осталось 1место
5 стран Юго-Восточной Азии
Грандиозное путешествие по непохожим друг на друга 5 странам юго-восточной Азии: Таиланд - Камбоджа - Вьетнам - Сингапур и Малайзия. Интереснейший маршрут с разнообразными достопримечательностями познакомит Вас со странам этого региона.
15 - 24 февраля 2020
Группа 13 человек - мест нет
Захватывающая
Шри-ланка
Автопутешествие по золотому кольцу Шри-ланки с основных достопримечательностей страны и насыщенной активной программой. Нас ждет джип-сафари с дикими животными, восхождение на пик Адама, архитектура и религия, и конечно же лучшие пляжи острова Цейлон.
18 - 23 февраля 2020 года
Группа набрана - есть 3 места
Поход по зимнему
Таганаю
Таганай — уникальнейший уголок Южного Урала. Настоящее царство скал, каменных рек, горных ручьев, непроходимой тайги, горной тундры и реликтовых лесов. Мы пройдем живописный маршрут с восхождениями и ночевками в теплых домиках с печками буржуйками.
1 - 10 марта 2020 года
Группа набрана - есть 4 места
Мальдивские атоллы
Активно-познавательное путешествие по 7 островам райских Мальдив.
В программе развлечения и отдых на любой вкус, начиная от снорклинга и дайвинга с мантами, акулами и черепахами, до отдыха на островах резортах с райскими пляжами и танцами Боде-беру.
Не можете выбрать приключение?
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Клуб путешественников Your Own Adventure
Более 94
авторских
путешествий
Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий исходя из своего опыта и разведочных поездок
по всему миру
Команда профессиональных
инструкторов
В нашей команде много лет работают опытные
инструктора, желающие поделиться своими знаниями и показать вам страну изнутри
Более 6500
участников
за 8 лет
Каждый год участников из разных городов России и стран становится все больше, а каждый третий отправляется с нами во второе путешествие
Удобный сервис
Круглосуточная поддержка и Гарантии
Купить путешествие можно дистанционно или у нас в офисе. Работаем по договору. Оперативно отвечаем и подробно консультируем.
Путешествия на любой вкус и уровень подготовки
Легкие путешествия для новичков
От 1 до 6 дней, Россия и СНГ
Путешествия на 1-6 дней, для тех кто хочет проверить свою подготовку, увидеть интересные места, научиться новому и найти единомышленников!
Путешествия для всех любителей активного отдыха
От 6 до 14 дней, весь мир
Экспедиции, походы, автотуры и активные путешествия по России и всему миру разработанные нашими инструкторами для настоящих искателей приключений
Уникальные программы для самых искушенных
от 9 до 18 дней, весь мир
Уникальные, авторские маршруты
путешествий в самые отдаленные и сложнодоступные места мира, способные поразить самых искушенных путешественников
Спортивный клуб Yowad
тренировки для всех
Клуб для тех, кто хочет попробовать свои силы в разнообразных видах спорта и потренироваться перед походами, а также посоревноваться с
другими участниками клуба
Путешествия с детьми
для детей и их родителей
Авторские программы тематических путешествий по всему миру, организуемые профессиональной командой гидов и детских аниматоров-вожатых.
Эксклюзивные программы
от 1 до 60 дней, весь мир
Индивидуальные путешествия под заказ для маленьких групп (от 1 до 5 человек) с тщательной проработкой маршрута по желанию заказчика и учетом всех пожеланий
Фотографии групп YourOwnAdventure
Наша команда
Артур Каримбаев
Путешествия, автотуры, походы и экспедиции по всему миру
Основатель и главный инструктор Клуба путешественников Your Own Adventure — «Создай свое приключение». Объездил полмира, включая такие дикие места, как джунгли Амазонки, Камбоджи, племена таурегов в Сахаре и людоедов в Папуа. Провел более сотни горных походов по горам Кавказа, Камчатки, Крыма, Урала, Алтая и Альп. Любитель автопутешествий по Норвегии, Исландии, США и Австралии. А еще мастер спорта по спортивному ориентированию, кмс по легкой атлетике и беговым лыжам.
Юрий Куприянов
Автопутешествия и треккинги по России и всему миру
Инструктор - путешественник, знаток автопутешествий и автомобилей. Имеет права на все категории водительских прав.
Провел более 30 путешествий Клуба. Большой знаток Норвегии и Исландии, также провел в качестве помощника и главное инструктора такие путешествия Клуба, как лайт-треккинг на Кипре, автотур в Грузию и Армению, путешествие в Японию, по 5 странам Юго-Восточной Азии, США, Гурьевские пещеры, зимняя Финляндия, и многие другие.
Любовь Коновалова
Алтай, Байкал, Эльбрус, Крым, Абхазия, Исландия пещеры и др.
Десятилетний опыт инструкторской работы со взрослыми и детьми в пеших и горных походах.
Полугодовое путешествие с рюкзаком по всем странам Юго-Восточной Азии. Соло-восхождение на Эльбрус, горы Алтая и Забайкалья.
Подтверждённые разряды по спортивному туризму, ориентированию и альпинизму.
А еще участие в марафонах, соревнованиях по спортивному ориентированию, марш-бросках и поисково-спасательных работах.
Глухова Валерия
Архыз, Камчатка, Гренландия, Чукотка, Исландия и др.
Тренер высшей категории по спортивному ориентированию, стаж 18 лет. КМС по спортивному ориентированию бегом и на велосипеде.
Участница и руководитель уникальных горных и лыжных походов, сплавов и пеших путешествий, в том числе на Шпицбергене, в Гренландии, в Путоранах, на Камчатке и Чукотке.
Обладатель премии "Золотой компас" 2014 за лучших туристский фильм. Воспитала чемпиона мира по спортивному ориентированию на велосипедах.
Артем Ваточкин
Черногория, Хибины, Полярный и Приполярный Урал, Кавказ, Грузия, Камчатка, Испания, Карелия, Куба
Инструктор путешествий по всему миру. Мастер Спорта по спортивному туризму КМС по спортивному ориентированию
Обладатель Кубка России по спортивному туризму
Призёр Чемпионатов России
15 лет в этом спорте
Дипломированный специалист в сфере Рекреации и Спортивно-оздоровительного туризма
Владимир Иванович
Автопутешествия по Норвегии, Летней и зимней Финляндии, Шри-Ланка
Профессиональный водитель и инструктор автопутешествий YourOwnAdventure. Объехал на машине всю Россию, Европу, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Иран. Самостоятельно и в составе инструкторов Клуба организовал и провел 3 раза автотур в Норвегию, путешествие в Европу, Шри-ланку, Зимнюю и летнюю Финляндию.
Алексей Кальтман
Инструктор походов и горных программ. Эльбрус, Абхазия, Таганай, Камчатка
Инструктор походов и горных программ Клуба с восхождениями. Большой знаток Абхазии, Эльбруса, Южного Урала и Камчатки. Любитель музыки, поэтому без музыкального инструмента в поход не ходит.
Самостоятельно и в качестве помощника инструктора организовал и провел более 12 программ нашего Клуба.
Игорь Чижик
Уникальные путешествия, Шри-ланка, Япония, Мальдивы, Австралия, США, Куба и другие
Путешественник со стажем, большой любитель городов и уникальных мест, знаток природных и архитектурных
достопримечательностей.
Практикует йогу, здоровый образ жизни и вегетарианское питание. Провел более 20 разнообразных программ путешествий Клуба в качестве инструктора
Задать вопрос или записаться в путешествие вы можете:
- нажав кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ»
- по телефонам: +7 499 350 38 45 (Россия) , +375 29 115 55 15 (Беларусь)
- письмом на e-mail: info@yowad.ru
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- в Whatsapp / Телеграм /Viber +79161111451
- в офисе по адресу: метро "Улица 1905 года", Столярный переулок д.3 корп.18
- на личных встречах с инструктором и участниками путешествий
Видео наших путешествий
Треккинг в Исландии 2019
Ксения Медведева
5 стран Юго-Восточной Азии
yowad.ru
Зимний Таганай 2019
Дмитрий Чугунников
Мальдивы 2018
Артур Каримбаев
Непал - Эверест
2018
Инструктора Yowad.ru
Горная Абхазия
Светлана Кочеткова
Весенний
Крым
Ольга Егорова
Заполярная Норвегия
Артур Каримбаев
Перу
Амазонка
Алина Татаренко
Настоящая
Исландия
Видеоотчет. Андрей Шикунов
Ликийская тропа
Турция
Марина Макурина
Линия Маннергейма
Мария Молоткова
УТС горный туризм
Григорий Дубовой
Треккинг в Норвегии
Артур Каримбаев
Гурьевские пещеры
Света Кочеткова
Эльбрус для новичков
Инструктора клуба
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