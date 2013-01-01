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СТАРТОВАЛ "МАРАФОН ПУТЕШЕСТВИЙ"

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Клуб путешественников

YourOwnAdventure

Мы организуем уникальные путешествия, экспедиции, автотуры и походы по всему миру, доступные всем 

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КАЛЕНДАРЬ ПУТЕШЕСТВИЙ 2020 - 2021

Ближайшие путешествия

10 - 24 февраля 2020

Группа набрана- осталось 1место

5 стран Юго-Восточной Азии

Грандиозное путешествие по непохожим друг на друга 5 странам юго-восточной Азии: Таиланд - Камбоджа - Вьетнам - Сингапур и Малайзия. Интереснейший маршрут с разнообразными достопримечательностями познакомит Вас со странам этого региона.

15 - 24 февраля 2020

Группа 13 человек - мест нет

Захватывающая

Шри-ланка

Автопутешествие по золотому кольцу Шри-ланки с основных достопримечательностей страны и насыщенной активной программой. Нас ждет джип-сафари с дикими животными, восхождение на пик Адама, архитектура и религия, и конечно же лучшие пляжи острова Цейлон. 

18 - 23 февраля 2020 года 

Группа набрана - есть 3 места

Поход по зимнему 

Таганаю

Таганай — уникальнейший уголок Южного Урала. Настоящее царство скал, каменных рек, горных ручьев, непроходимой тайги, горной тундры и реликтовых лесов. Мы пройдем живописный маршрут с восхождениями и ночевками в теплых домиках с печками буржуйками.

1 - 10 марта 2020 года

Группа набрана - есть 4 места

Мальдивские атоллы

Активно-познавательное путешествие по 7 островам райских Мальдив. 

В программе развлечения и отдых на любой вкус, начиная от снорклинга и дайвинга с мантами, акулами  и черепахами, до отдыха на островах резортах с райскими пляжами и танцами Боде-беру. 
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Клуб путешественников Your Own Adventure

Более 94 

авторских

путешествий

Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий исходя из своего опыта  и разведочных поездок

по всему миру

Команда профессиональных 

инструкторов

В нашей команде много лет работают опытные 

инструктора, желающие поделиться  своими знаниями и показать вам страну изнутри

Более 6500 

участников 

за 8 лет

Каждый год участников из разных городов России и стран становится все больше, а каждый третий отправляется с нами во второе путешествие

Удобный сервис 

Круглосуточная поддержка и Гарантии

Купить путешествие можно  дистанционно или у нас в офисе. Работаем по договору. Оперативно отвечаем и подробно консультируем. 

Путешествия на любой вкус и уровень подготовки

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Фотографии групп YourOwnAdventure

Наша команда

Артур Каримбаев

Путешествия, автотуры, походы и экспедиции по всему миру

Основатель и главный инструктор Клуба путешественников Your Own Adventure — «Создай свое приключение». Объездил полмира, включая такие дикие места, как джунгли Амазонки, Камбоджи, племена таурегов в Сахаре и людоедов в Папуа. Провел более сотни горных походов по горам Кавказа, Камчатки, Крыма, Урала, Алтая и Альп. Любитель автопутешествий по Норвегии, Исландии, США и Австралии. А еще мастер спорта по спортивному ориентированию, кмс по легкой атлетике и беговым лыжам.

Юрий Куприянов

Автопутешествия и треккинги по России и всему миру

Инструктор - путешественник, знаток автопутешествий и автомобилей. Имеет права на все категории водительских прав. 

Провел более 30 путешествий Клуба. Большой знаток Норвегии и Исландии, также провел в качестве помощника и главное инструктора такие путешествия Клуба, как лайт-треккинг на Кипре, автотур в Грузию и Армению, путешествие в Японию, по 5 странам Юго-Восточной Азии, США, Гурьевские пещеры, зимняя Финляндия, и многие другие. 

Любовь Коновалова

Алтай, Байкал, Эльбрус, Крым, Абхазия, Исландия пещеры и др.

Десятилетний опыт инструкторской работы со взрослыми и детьми в пеших и горных походах.
Полугодовое путешествие с рюкзаком по всем странам Юго-Восточной Азии. Соло-восхождение на Эльбрус, горы Алтая и Забайкалья.

Подтверждённые разряды по спортивному туризму, ориентированию и альпинизму.
А еще участие в марафонах, соревнованиях по спортивному ориентированию, марш-бросках и поисково-спасательных работах. 

Глухова Валерия

Архыз, Камчатка, Гренландия, Чукотка, Исландия и др.

Тренер высшей категории по спортивному ориентированию, стаж 18 лет. КМС по спортивному ориентированию бегом и на велосипеде.
Участница и руководитель уникальных горных и лыжных походов, сплавов и пеших путешествий, в том числе на Шпицбергене, в Гренландии, в Путоранах, на Камчатке и Чукотке. 

Обладатель премии "Золотой компас" 2014 за лучших туристский фильм. Воспитала чемпиона мира по спортивному ориентированию на велосипедах.


Артем Ваточкин

Черногория, Хибины, Полярный и Приполярный Урал, Кавказ, Грузия, Камчатка,  Испания,  Карелия, Куба

Инструктор путешествий по всему миру. Мастер Спорта по спортивному туризму КМС по спортивному ориентированию 

Обладатель Кубка России по спортивному туризму 
Призёр Чемпионатов России 
15 лет в этом спорте

Дипломированный специалист в сфере Рекреации и Спортивно-оздоровительного туризма

Владимир Иванович

Автопутешествия по Норвегии, Летней и зимней Финляндии, Шри-Ланка

Профессиональный водитель и инструктор автопутешествий YourOwnAdventure. Объехал на машине всю Россию, Европу, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Иран. Самостоятельно и в составе инструкторов Клуба организовал и провел 3 раза автотур в Норвегию, путешествие в Европу, Шри-ланку, Зимнюю и летнюю Финляндию.

Алексей Кальтман 

Инструктор походов и горных программ. Эльбрус, Абхазия, Таганай, Камчатка

Инструктор походов и горных программ Клуба с восхождениями. Большой знаток Абхазии, Эльбруса, Южного Урала и Камчатки. Любитель музыки, поэтому без музыкального инструмента в поход не ходит.   

Самостоятельно и в качестве помощника инструктора организовал и провел более 12 программ нашего Клуба.

Игорь Чижик

Уникальные путешествия, Шри-ланка, Япония, Мальдивы, Австралия, США, Куба и другие

Путешественник со стажем, большой любитель городов и уникальных мест, знаток природных и архитектурных 

достопримечательностей.

Практикует йогу, здоровый образ жизни и вегетарианское питание. Провел более 20 разнообразных программ путешествий Клуба в качестве инструктора

Задать вопрос или записаться в путешествие вы можете:

  • нажав кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ» 
  • по телефонам: +7 499 350 38 45 (Россия) , +375 29 115 55 15  (Беларусь)
  • письмом на e-mail: info@yowad.ru 
  • на странице в Facebook
  • на странице в Вконтакте 
  • в группе Instagram
  • в Whatsapp / Телеграм /Viber  +79161111451
  • в офисе по адресу: метро "Улица 1905 года", Столярный переулок д.3 корп.18 
  • на личных  встречах с инструктором и участниками путешествий

Живые встречи в Москве

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Видео наших путешествий

Рассказы-отчеты из путешествий и отзывы

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клуб путешественников
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+ 375 (29)115 55 15
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+7 (916) 111 14 51
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+375 (29)635 12 24

Почта: info@yowad.ru