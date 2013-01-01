Десятилетний опыт инструкторской работы со взрослыми и детьми в пеших и горных походах.

Полугодовое путешествие с рюкзаком по всем странам Юго-Восточной Азии. Соло-восхождение на Эльбрус, горы Алтая и Забайкалья.

Подтверждённые разряды по спортивному туризму, ориентированию и альпинизму.

А еще участие в марафонах, соревнованиях по спортивному ориентированию, марш-бросках и поисково-спасательных работах.

